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BMW представила новую модификацию X2
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BMW представила новую модификацию X2 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Эта машина поколения BMW X2 имеет заводской индекс M35i, однако об ее характеристиках следует задуматься.
Автомобиль поступит в продажу с передним приводом. Однако его будет сопровождать опция xDrive. Но новинка примечательна отнюдь не этим.
Есть две составляющих, которые отличают новинку от прочих новых представителей BMW. Во-первых, имеется так называемая M-платформа, которая передает усилия дифференциала на переднюю ось, что сокращает потерю тяги.
Во-вторых, на машине будет установлен самый сильный в линейке BMW двигатель на 4 цилиндра. Этот мотор с емкостью в 2 литра способен выдавать 302 лошадиные силы.
В помощь данной силовой установке идет автоматическая коробка передач на 8 ступеней. При такой «начинке» машина сможет брать сто километров всего за 4,9 секунд.
На M35i установлены колесные диски на 18 и 17 дюймов для передних и задних колес. Кроме того следует отметить модифицированное рулевое управление.
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