Шикарный BMW M750Li xDrive предстал в розовом кварце

Автошоу Abu Dhabi Motors — это приют для шикарных машин, которых мы нигде не увидим.

Например, новый 750Li xDrive имеющий любопытную окраску.

BMW называет её Rose Quartz — Розовый кварц. Это напоминает о специальном Porsche 911 GTS, который можно было видеть почти год назад в подобном розовом оттенке под названием Frozen Berry Metallic.

Этот автомобиль входит в специальную программу персонализации — BMW Individual, которая сделает вам все: от смешивания специальных внешних цветов, сочетая специальные материалы интерьера до даже вписывая имя владельца на приборной панели.

А на этом автомобиле водитель, сидя за рулем, как-будто будет смотреть на мир через розовые очки.

Удивительный внешний цвет — это не единственное, что помогает этой серии 7 выделяться из своих собратьев. Ещё здесь есть пакет M Sport, чтобы придать машине дополнительный шарм, а также 3D-дизайн Front Spoiler.

На краю багажника находится спойлер M Performance, который мог бы стать самым маленьким дополняющим крылом.

Всё это это дает фантастическое сочетание. Поэтому BMW 760Li удается быть классическим и агрессивным одновременно.

Ну, а с этой оригинальной расцветкой его всегда можно отыскать на автостоянке.