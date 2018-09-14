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Шикарный BMW M750Li xDrive предстал в розовом кварце
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Шикарный BMW M750Li xDrive предстал в розовом кварце 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Автошоу Abu Dhabi Motors — это приют для шикарных машин, которых мы нигде не увидим.
Например, новый 750Li xDrive имеющий любопытную окраску.
BMW называет её Rose Quartz — Розовый кварц. Это напоминает о специальном Porsche 911 GTS, который можно было видеть почти год назад в подобном розовом оттенке под названием Frozen Berry Metallic.
Этот автомобиль входит в специальную программу персонализации — BMW Individual, которая сделает вам все: от смешивания специальных внешних цветов, сочетая специальные материалы интерьера до даже вписывая имя владельца на приборной панели.
А на этом автомобиле водитель, сидя за рулем, как-будто будет смотреть на мир через розовые очки.
Удивительный внешний цвет — это не единственное, что помогает этой серии 7 выделяться из своих собратьев. Ещё здесь есть пакет M Sport, чтобы придать машине дополнительный шарм, а также 3D-дизайн Front Spoiler.
На краю багажника находится спойлер M Performance, который мог бы стать самым маленьким дополняющим крылом.
Всё это это дает фантастическое сочетание. Поэтому BMW 760Li удается быть классическим и агрессивным одновременно.
Ну, а с этой оригинальной расцветкой его всегда можно отыскать на автостоянке.
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