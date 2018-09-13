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Полностью новый Kia Ceed GT расширяет ассортимент компании
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Полностью новый Kia Ceed GT расширяет ассортимент компании 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейский производитель продолжает представлять все новые модели, в том числе последнюю — Kia Ceed GT.
Под капотом автомобиля по-прежнему располагается 1,6-литровый двигатель T-GDi, обеспечивающий 204 лошадиных силы и 265 Нм крутящего момента. Важным изменением является установка семиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением за дополнительную оплату. В качестве стандарта предлагается шестиступенчатая механическая коробка.
«Совершенно новый Ceed GT занимает уникальную позицию в сегменте семейных автомобилей среднего размера и не просто преследует самую высокую скорость или ускорение. Он предлагает большую гибкость и сцепление с извилистыми дорогами, максимальную уверенность и комфорт во время поездок, а также быстродействующий мощный двигатель с турбонаддувом, идеально соответствующую европейским вкусам», — заявил исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера.
И Ceed GT, и ProCeed GT поступят в производство в ноябре этого года на предприятии в Жилине, Словакия, где Kia также строит Ceed, ProCeed и Ceed Sportswagon.
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