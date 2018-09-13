Что будет, если в мотор вместо бензина АИ-92 залить АИ-100

Автомобилисты не перестают спорить о том, что именно происходит с мотором, когда в его камеру сгорания попадает топливо с более высоким октановым числом, нежели предусмотрено заводом-изготовителем. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как поведет себя двигатель, привыкший к АИ-92, при заправке спортивным топливом.

Мысль залить «спортивное» топливо в движок собственной машины частенько приходит в голову дворовым и гаражным любителям всяческого автоспорта — тем самым, что занижают подвеску, ставят прямоток и применяют прочие подобные приемы в надежде превратить свою старенькую развалюху в спорткар. Да и просто не переводятся пытливые, но не особо подкованные в технике умы, которых не оставляет мысль залить в обычный мотор высокооктановое горючее и посмотреть, что из этого получится. И применение высокооктанового бензина АИ-100 в подобную концепцию вписывается идеально. «Более мощное» горючее, по мысли такого автовладельца, обязано подкинуть несколько лишних «лошадей» под капот его машины.

Однако против этого восстает не менее укоренившийся гаражно-технический стереотип. Его приверженцы уверены, что «сотый» бензин сгорает в обычном двигателе, давая намного больше тепла. Из этого делается вывод, что применение АИ-100 неизбежно приведет к тому, что в цилиндрах «прогорят клапана» и мотор выйдет из строя. На самом деле неправы как «спортсмены», так и адепты теории «прогара клапанов». Ведь что такое АИ-100 по сравнению с тем же АИ-92 или АИ-95, которые заливают в баки подавляющего большинства современных бензиновых машин?

Если не вдаваться во второстепенные химические тонкости, то разница между ними лишь в величине октанового числа. Чем оно выше, тем топливо меньше склонно к детонации, только и всего. По этой причине мотор, рассчитанный на потребление АИ-92, с удовольствием «скушает» АИ-100. Поскольку теплотворная способность у обоих видов бензина примерно равна (разница сопоставима с погрешностью при лабораторных измерениях), то и заметного прироста мощности от применения бензина с повышенным октановым числом не получишь.

Смысл использования «спортивного» топлива имеется лишь на гоночных моторах, специально подготовленных для работы в форсированном режиме: с увеличенной степенью сжатия, с очень ранним зажиганием и т.п. Тут обычный 92-й или 95-й не подойдут — они будут давать чудовищную детонацию. То есть с помощью высокооктанового бензина превратить свою «старушку» в болид не получится — не в коня корм, как говорится.

С другой стороны, и «прожечь клапана» в моторе, применяя 100-й бензин, не выйдет. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что масса бензиновых машин с газобаллонным оборудованием работают на пропан-бутане, у которого октановое число примерно равно 105. И ничего, клапана ни у кого из-за этого не прогорают.

Иначе говоря, использование «сотки» на поведении машины никак не скажется, а вот удар по бюджету владельца нанесет сильный…

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