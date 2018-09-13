Volkswagen прекратит выпускать автомобиль Beetle в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. / ТАСС /. Американское подразделение германского автоконцерна Volkswagen прекратит выпускать автомобиль популярной модели Beetle с середины 2019 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

"Volkswagen of America объявляет о прекращении производства знаменитого Beetle в 2019 году", — отмечается в нем. «Утрата Bettle спустя три поколения и почти семь десятилетий вызовет массу эмоций у его многих преданных поклонников», — приводятся в заявлении слова гендиректора американского отделения компании Хинрика Вёбкена.

Однако, по его словам, дальнейший выпуск новых Beetle не соответствует планам Volkswagen, так как концерн намеревается на американском рынке сосредоточиться в первую очередь на производстве семейных автомашин с прицелом на расширение своей линейки электромобилей.

В связи с прекращением производства Beetle компания вскоре представит две последние модели данного семейства, названные Final Edition SE и Final Edition SEL, которые и завершат историю этого авто. Цена на первую модель с закрытым кузовом составит около $23 тыс., на вторую — около $26 тыс. Модели с открытом кузовом будут стоить около $27 тыс. и почти $30 тыс. соответственно.

Как сообщил Вёбкен, последние Volkswagen Beetle сойдут с конвейера завода в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса в июле 2019 года.

Оригинальный компактный автомобиль Volkswagen Beetle, прозванный в народе «жуком», выпускался германским автоконцерном с 1938 года по 2003 год. В 1997 году компания представила новое поколение популярной автомашины, которое получило название New Beetle. Последняя версия данной модели, получившая номер A5, стала продаваться с 2011 года. Она производилась американским подразделением Volkswagen и собиралась на заводе в Мексике.