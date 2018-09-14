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Представлена прощальная спецверсия модели Volkswagen Beetle — Final Edition
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Представлена прощальная спецверсия модели Volkswagen Beetle — Final Edition 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Volkswagen объявила, что после почти 70 лет существования, в 2019 году с производства будет снята легендарная модель марки — VW Beetle. В честь этого была представлена прощальная спецверсия компакта — Final Edition.
Volkswagen Beetle Final Edition будет доступен как хэтчбек, так и как кабриолет. Клиентам предложат автомобили в цветах белом Pure White, чёрном Deep Black Pearl и сером Platinum Grey. Также будет два уникальных цвета — Safari Uni и синий Stonewashed Blue. У кабриолетов будет матерчатая коричневая крыша.
Прощальные «Жуки» получат би-ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари и противотуманные фары, уникальные алюминиевые колёсные диски (17 и 18 дюймов), многофункциональный руль, кожаную отделку салона, накладки на педали из нержавеющей стали.
В оснащение вошли автоматический климат-контроль, информационно-развлекательная система Composition Media или Discover Media с 6,3-дюймовым дисплеем, высококачественный звук Fender, бесключевой доступ, система контроля «слепых» зон, передние и задние парктроники.
Под капотом будет безальтернативный 2,0-литровый двигатель TSI, который выдает 174 л.с. Работает мотор в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Минимальная стоимость Volkswagen Beetle Final Edition — 23 045 долларов США, что по текущему курсу составляет чуть больше 1,5 млн рублей.
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