Сэм Тернер построил дизельный мотоцикл-монстр 

Сэм Тернер. Неудивительно, что вы не знаете, кто это. Среди всех известных Гуглу Сэмов Тернеров этот — ничем не выделяется. Не выделялся. До недавнего времени, когда доделал свой монструозный мотоцикл, который внушает сразу два чувства — страха и беспокойства. Страха, что эта хреновина взорвется, а беспокойства — за здоровье ее придумавшего. Но не все так плохо, как кажется. В российской глубинке часто можно встретить вещи и пострашнее. Вернемся к Сэму. Он настоящий крутой южанин, который раньше зарабатывал на жизнь ремонтом дизельных двигателей в Почтовой службе США. Он начал ездить на мотоциклах еще в возрасте восьми лет, а сваркой научился пользоваться в 12. Говорить, что у Сэма золотые руки — обидеть человека. Теперь, когда вы знаете Сэма, пришло время познакомить его огромным творением — собранным вручную дизельным полноприводным мотоциклом с гидравлической системой. Сердцем этого зверя является дизельный 840-кубовый V-твин с прямым впрыском Yanmar от китайской бетономешалки. Воздух ему обеспечивают два турбокомпрессора RHB31, а интеркулер позаимствован от Suzuki Swift. Изначально Тернер хотел использовать дизельный двигатель как часть дизель-электрического силового агрегата, для обеспечения энергией генератора, который, в свою очередь, приводил бы в движение каждое колесо. Но идея оказалась нежизнеспособной ввиду дороговизны электрической части проекта. Дальше Тернер взялся за гидравлику. Решение достойное фантастического фильма про бешеного механика. Штука в том, что колеса (диски — обычная штамповка от Toyota Camry) приводятся в движение гидравлическими моторами, которые управляются при помощи гидравлического насоса. Гидравлические двигатели в ступицах — от разбрасывателя реагентов, а насос — от машины для погрузки стволов деревьев на лесопилке. При этом вся эта гигантская конструкция развивает фантастическую скорость в 160 км/ч. Правда, до динамометрического стенда еще не добрались, так что данных о мощности и крутящем моменте нет. Но, поскольку это дизель, то последнее значение, как минимум трех или скорее четырехзначное. Поскольку вся эта система весит немало, Тернер придумал специальную конструкцию подвески — пара больших пневматических подушек с автоматической системой выравнивания и регулируемыми амортизаторами. При запущенном двигателе подвеска поднимает раму, на которой крепятся все агрегаты, над землей, а на парковке рама просто лежит на асфальте.