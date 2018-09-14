Citroen показал предсерийный C5 Aircross Hybrid Concept 

В то время, как Европа все еще ждет новый седан Citroen C5, желающие уже могут заказать новый кроссовер C5 Aircross. Это привлекательный автомобиль с огромным выбором цветов кузова и их сочетаний, а также разнообразных опций, систем безопасности и помощи водителю. Вишенка — пять двигателей ICE — три дизеля и два бензиновых. Скоро к ним присоединится и версия с подключаемым гибридом, которая будет представлена на автосалоне в Париже в начале октября. Первый в истории бренда PHEV-кроссовер получит суммарную мощность в 222 лошадиных силы и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Благодаря аккумуляторной батарее, расположенной под полом салона, кроссовер сможет проехать до 50 километров на электричестве со скоростью до 133 км/ч. Полная зарядка батареи занимает около двух часов при помощи зарядной станции на 32 Ампера. Citroen по-прежнему использует слово Concept в названии, однако автомобиль очень близок к старту производства. Он появится на европейском рынке в следующем году и станет первой ласточкой в программе электрификации модельного ряда компании, который включает гибридные, PHEV и полностью электрические автомобили. 80 процентов модельного ряда обещают электрифицировать к 2023 году, а полностью — в 2025 году. На стенде в Париже, рядом с гибридным C5 Aircross, Citroen покажет всю модельную линейку, включая C3, новый C4 Cactus, кроссоверы C3 Aircross и C5 Aircross, а также обновленный Berlingo. В честь своего столетнего юбилея в 2019 году и 70-летия 2CV, второй мировой премьерой во Франции станет C4 Cactus Limited Edition JCC+.