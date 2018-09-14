Появились номинанты на автомобильный «Оскар» в США 2018 года

Победителей объявят на автошоу в Детройте, которое пройдет в январе будущего года.

Все машины распределены на 3 номинации. Это легковые автомобили, кроссоверы, а также внедорожники совместно с пикапами.

В опросе приняло участие шестьдесят журналистов авторитетных автомобильных изданий. Голосование за победителя начнется в самое ближайшее время.

Итак, какая картина имеется на данный момент. В категорию «легковушек» вошли полтора десятка потенциальных победителя.

Ленту номинантов среди сегмента кроссоверов и минивэнов представляют Acura RDX, BMW X5, Jaguar I-Pace. В прошлом году в данной категории победу одержал Volvo XC60.