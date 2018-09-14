Появились номинанты на автомобильный «Оскар»

Победителей объявят на автошоу в Детройте, которое пройдет в январе будущего года.
Все машины распределены на 3 номинации. Это легковые автомобили, кроссоверы, а также внедорожники совместно с пикапами.
В опросе приняло участие шестьдесят журналистов авторитетных автомобильных изданий. Голосование за победителя начнется в самое ближайшее время.
Итак, какая картина имеется на данный момент. В категорию «легковушек» вошли полтора десятка потенциальных победителя.
Среди них можно упомянуть Audi A6, Genesis G70. «Американцы» представлены Buick Regal Tour X.
Ленту номинантов среди сегмента кроссоверов и минивэнов представляют Acura RDX, BMW X5, Jaguar I-Pace. В прошлом году в данной категории победу одержал Volvo XC60.
Внедорожники совместно с пикапами в основном представлены грузовым транспортом. Можно назвать Chevrolet Silverado 1500, а также фургон GMC Sierra 1500.