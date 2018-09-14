В Сети появилось первое изображение грузовика Hyundai на топливных элементах

В сеть попали первые снимки грузовиков Hyundаi на топливных двигателях.

Компания рассказала потенциальным клиентам каким будет новый грузовой транспорт, в качестве топлива будут использоваться современные элементы. Как сообщает пресс-служба компании на изображениях чётко просматривается новый дизайн авто.

Пока что о техническом оснащении производитель умалчивает. Но уже известно, где можно будет о них узнать одним из первых — это выставка Cоmmеrciаl Vеhiеs, которая состоится в конце осени 2018 года. Сразу хочется отметить, что в новом автомобиле будет установлен электрический двигатель, который будет функционировать за счёт топливных элементов.

Энергия будет добываться при помощи химический реакцию получаемых между кислородом и водородом. Особенность грузовика — это то, что выделять он будет воду, благодаря чему его можно считать экологичным.