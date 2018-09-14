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Predator 6.6 как передвижной дом
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Predator 6.6 как передвижной дом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Широкой публике представлен Predator 6.6, который внешне выглядит как военный автомобиль.
На рынке автомобилей сегмента RV можно наблюдать несколько тенденций. Так, они становятся с каждой моделью все более универсальными.
В машине для путешествий уже никого не удивишь присутствием кухни, душа и санузла, а также спальных мест. Поэтому Predator 6.6 является достаточно длинным.
В то же время кабина автомобиля оформлена достаточно скромно и рассчитана на троих человек. Нет никаких излишеств и в управлении все просто.
Машина имеет в своем распоряжении турбодизельный двигатель в 6,6 литра, о мощности которого пока не достоверной информации. Управляется Predator благодаря автоматической коробке передач, рассчитанной на 7 режимов.
Максимальная скорость дома на колесах менее 100 километров (58 миль в час). В базовой комплектации цена составляет 197 500 долларов.
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