Predator 6.6 как передвижной дом

Широкой публике представлен Predator 6.6, который внешне выглядит как военный автомобиль.

На рынке автомобилей сегмента RV можно наблюдать несколько тенденций. Так, они становятся с каждой моделью все более универсальными.

В машине для путешествий уже никого не удивишь присутствием кухни, душа и санузла, а также спальных мест. Поэтому Predator 6.6 является достаточно длинным.

В то же время кабина автомобиля оформлена достаточно скромно и рассчитана на троих человек. Нет никаких излишеств и в управлении все просто.

Машина имеет в своем распоряжении турбодизельный двигатель в 6,6 литра, о мощности которого пока не достоверной информации. Управляется Predator благодаря автоматической коробке передач, рассчитанной на 7 режимов.

Максимальная скорость дома на колесах менее 100 километров (58 миль в час). В базовой комплектации цена составляет 197 500 долларов.