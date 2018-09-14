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KIA показала спортивную модификацию нового Ceed
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KIA показала спортивную модификацию нового Ceed 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: avtostat-info
KIA показала спортивную модификацию нового Ceed KIA анонсировала выход спортивной модификации модели KIA Ceed третьего поколения — версии Proceed. Публичный показ новинки состоится в рамках предстоящего автосалона в Париже.
KIA Proceed от традиционной версии модели отличает особый дизайн экстерьера (новые бампера, особая оптика, спойлер, специфичные колесные диски и проч.), а также уменьшенный на 5 мм дорожный просвет и увеличенная до 4605 мм длина кузова. Новинка оснащается 1,6-литровым турбомотором на 204 л.с., вместе с которым работает 7-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Новый KIA Proceed выйдет в продажу на европейский рынок в начале будущего года.  Другой новинкой корейской марки стал заряженный хетчбэк KIA Ceed GT, выполненный в спортивной стилистике и оснащенный тем же 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с.
Напомним, что в августе этого года на российском рынке KIA реализовала, согласно данным «Автостат Инфо», 20 105 автомобилей, на 15,7% больше, чем годом ранее (17 374 ед.). Объем продаж модели KIA Ceed в этот период составил 1371 ед., что на 26,5% больше результата прошлого года — 1084 ед.
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