KIA показала спортивную модификацию нового Ceed

KIA показала спортивную модификацию нового Ceed KIA анонсировала выход спортивной модификации модели KIA Ceed третьего поколения — версии Proceed. Публичный показ новинки состоится в рамках предстоящего автосалона в Париже.

KIA Proceed от традиционной версии модели отличает особый дизайн экстерьера (новые бампера, особая оптика, спойлер, специфичные колесные диски и проч.), а также уменьшенный на 5 мм дорожный просвет и увеличенная до 4605 мм длина кузова. Новинка оснащается 1,6-литровым турбомотором на 204 л.с., вместе с которым работает 7-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Новый KIA Proceed выйдет в продажу на европейский рынок в начале будущего года. Другой новинкой корейской марки стал заряженный хетчбэк KIA Ceed GT, выполненный в спортивной стилистике и оснащенный тем же 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с.

Напомним, что в августе этого года на российском рынке KIA реализовала, согласно данным «Автостат Инфо», 20 105 автомобилей, на 15,7% больше, чем годом ранее (17 374 ед.). Объем продаж модели KIA Ceed в этот период составил 1371 ед., что на 26,5% больше результата прошлого года — 1084 ед.