Новый Toyota Yaris GR Sport получил новые шины и прочный стабилизатор устойчивости

Обновленный слегка «заряженный» Toyota Yaris GR Sport получил прочный стабилизатор поперечной устойчивости и более стильные шины.

Для европейцев, которым не достался «горячий» Toyota Yaris GRMN выпущенный ограниченным тиражом, японский автопроизводитель теперь представляет новый Yaris GR Sport. Он не имеет такого же уровня производительности как GRMN, но все равно способен подарить владельцу незабываемые впечатления от езды, чем не может похвастаться традиционная версия.

Спортивная модификация Toyota Yaris GR включает в себя амортизаторы Sachs Performance и прочный, более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, который заменяет стандартную полую деталь. Результатом этих усовершенствований является уменьшение на 11 мм дорожного просвета над запасом Yaris.

Toyota соответствует спортивным модификациям подвески с более агрессивной эстетикой. Yaris GR Sport ездит на черных 17-дюймовых колесах, покрытых спортивными шинами Bridgestone Potenza RE50. Корпус имеет черную крышу и задний спойлер. Черная отделка в стиле «пианино» украшает дверные молдинги, решетку, колпачки зеркал, противотуманки и внутренние детали фар. Опционально покупатели могут заказать дополнительные красные надписи к передней губе и верхней части заднего бампера.

В салоне Yaris GR Sport оборудован спортивными сиденьями, отделанные комбинациями черного и белого Ultrasuede. Чёрный хедлайнер и сатиновая хромированная отделка улучшают внешний вид. Трехспицевое рулевое колесо позаимствовано у Toyota 86.

В отличие от трехдверной планировки GRMN и 1,8-литрового наддува с четырьмя цилиндрами, GR Sport доступен исключительно в пятидверном корпусе и 1,5-литровом гибридном четырехцилиндровом двигателе.