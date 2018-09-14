Ещё
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Российский автозавод УАЗ может расширить моторную гамму «Патриота» за счет нового дизельного агрегата. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление гендиректора компании Sollers Вадима Швецова, озвученное в ходе Восточного экономического форума. Дизель потенциально сделал бы «Патриот» более тяговитым и при этом экономичным.
УАЗ «Патриот» с автоматической КП: названы сроки выхода
"Это решение, честно говоря, прорабатывается уже, поэтому возможно, что в линейке УАЗ появится дизельный двигатель", — пояснил Швецов, не вдаваясь в подробности этого проекта. Глава компании лишь отметил, что речь идет не о возобновлении проекта переделки в дизельный бензинового двигателя ЗМЗ, который уже был на «Патриоте» и оказался неудачным, а о новой разработке.
Напомним, что и уже существующий бензиновый атмосферник 2,7 л ждет обновление. Модернизированный УАЗ «Патриот», производство которого начнется уже в сентябре 2018 года, получит доработанный двигатель ZMZ Pro мощностью 149 л.с. от коммерческой модели «Профи».
Кроме того, Вадим Швецов анонсировал появление гибридной силовой установки. Правда, появится она, скорее всего, уже не на «Патриоте», а совершенно новом внедорожнике более высокого уровня, который должен дебютировать в 2021-2022 году. А уже с 2020 года такой гибридный привод на серийной основе будут использовать и обкатывать в грузовичке УАЗ «Профи».
Сам УАЗ «Патриот» останется на конвейере ульяновского автозавода, однако, по словам главы "Соллерса", перейдет в более бюджетный сегмент и займет нишу нынешнего «Хантера» (развитие оригинальной модели УАЗ-469).
Автовести: последние новости
УАЗ "Патриот" с автоматической КП: названы сроки выхода В России подорожали автомобили марки Toyota Автомобильный рынок России вырвался на третье место Европе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
«В автопроме сейчас происходит революция»
Запашный попал в серьезную аварию7
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран21
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение