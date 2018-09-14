Mitsubishi Pajero Sport-2019: обновление будет скромным

В Сети появились фотографии рестайлингового рамного внедорожника японской марки. Премьера посвежевшей модели может состояться уже в этом году.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport поймали в Таиланде, в этой стране налажено производство внедорожника. Фото замаскированной машины появились в Facebook в местной группе MZ Crazy Cars. Предполагается, что рестайлинговую модель представят до конца текущего года — не исключено, что она дебютирует в рамках таиландского мотор-шоу, которое откроется в конце ноября.

Судя по снимкам, рестайлинг будет скромным, по крайней мере, в плане дизайна экстерьера. Так, у пойманного Pajero Sport пленкой обклеена только передняя часть, корму не спрятали — она такая же, как у нынешней модели. Скорее всего, у внедорожника слегка подретушируют бампер и радиаторную решетку, еще могут модернизировать фары. Изменится ли как-то салон — пока неизвестно.

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По материалам: www.kolesa.ru