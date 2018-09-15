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Опубликованы шпионские фото обновленного Mitsubishi Pajero Sport 2019
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Опубликованы шпионские фото обновленного Mitsubishi Pajero Sport 2019 

Daily-Motor + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Снимки сделаны на заводе, где собирают эту модель, в Таиланде. В рамках рестайлинга новый «Паджеро Спорт» получил незначительные изменения в сравнении со своим предшественником. Обновление ограничилось модернизацией переднего бампера, радиаторной решетки, а также появлением 2-ярусных фар головного света в стиле нового Mitsubishi Xpander.
По неофициальным данным, моторная линейка нового Pajero Sport 2019 будет состоять из прежних двигателей. В нее войдут 2,5 и 2,4-литровые дизельные агрегаты с отдачей в 136 и 181 лошадиную силу соответственно, а также бензиновый 3-литровый 219-сильный мотор. В качестве трансмиссий предложат 5— и 6-ступенчатые МКПП и 5— и 8-диапазонные автоматические коробки передач.
Напомним, что в России сейчас продается дореформенная версия Pajero Sport. Дизельные модификации этого внедорожника выпускают на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, а бензиновые поставляют в нашу страну из Таиланда. Стоимость автомобиля начинается от 2 миллионов 319 тысяч рублей.
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