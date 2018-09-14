Cadillac повысил цены на новые автомобили в России

Официальные дилеры Cadillac в России повысили цены на три модели на сумму от 50 до 400 тыс. рублей, следует из мониторинга цен аналитического агентства «Автостат».

«На основе данных мониторинга цен эксперты «Автостата» зафиксировали удорожание Cadillac CT6 , а также Escalade и XT5. Данные модели подорожали на сумму от 50 до 400 тыс. рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении.

После увеличения цен дилеры предлагают автомобили XT5 по цене от 3,5 млн руб., CТ6 — от 4,1 млн руб. и Escalade — от 5,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что в июле-сентябре более 40 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в России. Рост цен по итогам 2018 года может составить до 7%.