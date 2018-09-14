Ещё
Cadillac повысил цены на новые автомобили в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac повысил цены на новые автомобили в России 

Rambler News Service + ещё 5 23 минуты назад
Фото: PNZdrive
Официальные дилеры Cadillac в России повысили цены на три модели на сумму от 50 до 400 тыс. рублей, следует из мониторинга цен аналитического агентства «Автостат».
«На основе данных мониторинга цен эксперты «Автостата» зафиксировали удорожание Cadillac CT6, а также Escalade и XT5. Данные модели подорожали на сумму от 50 до 400 тыс. рублей во всех комплектациях», — говорится в сообщении.
После увеличения цен дилеры предлагают автомобили XT5 по цене от 3,5 млн руб., CТ6 — от 4,1 млн руб. и Escalade — от 5,4 млн руб.
Ранее сообщалось, что в июле-сентябре более 40 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в России. Рост цен по итогам 2018 года может составить до 7%.
Rambler News Service: последние новости
Toyota повысила цены на новые автомобили в России УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом» Kia раскрыла сроки начала продаж нового поколения Cerato в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
«В автопроме сейчас происходит революция»
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран21
Запашный попал в серьезную аварию7
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение