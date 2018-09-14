В России взлетели цены на автомобили Cadillac

Максимальное повышение цен на отдельные модели достигает 400 тыс. рублей.

Американский автопроизводитель увеличил стоимость моделей Cadillac CT6, Escalade и XT5 на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей, сообщает агентство «Автостат».

Например, цена XT5 2017 года выпуска повысилась на 50-100 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Теперь этот автомобиль стоит минимум 3,49 млн рублей, а топовое исполнение обойдется в 4,29 млн рублей.

Еще больше подорожал представительский седан Cadillac CT6 — на 160 — 210 тыс. рублей, до 4,15 млн руб. за базовую комплектацию и до 5,4 млн руб. за максимальную.

Максимальный рост цены — на 400 тыс. руб. — зафиксирован на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade . Теперь его стоимость составляет от 5,39 млн до 7,69 млн рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев текущего года в России было продано 676 автомобиля бренда, что на 22% меньше результата за аналогичный период 2017 года.