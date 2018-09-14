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В России взлетели цены на автомобили Cadillac
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В России взлетели цены на автомобили Cadillac 

Авторамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: Авторамблер
Максимальное повышение цен на отдельные модели достигает 400 тыс. рублей.
Американский автопроизводитель увеличил стоимость моделей Cadillac CT6, Escalade и XT5 на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей, сообщает агентство «Автостат».
Например, цена XT5 2017 года выпуска повысилась на 50-100 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Теперь этот автомобиль стоит минимум 3,49 млн рублей, а топовое исполнение обойдется в 4,29 млн рублей.
Еще больше подорожал представительский седан Cadillac CT6 — на 160 — 210 тыс. рублей, до 4,15 млн руб. за базовую комплектацию и до 5,4 млн руб. за максимальную.
Максимальный рост цены — на 400 тыс. руб. — зафиксирован на полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade. Теперь его стоимость составляет от 5,39 млн до 7,69 млн рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев текущего года в России было продано 676 автомобиля бренда, что на 22% меньше результата за аналогичный период 2017 года.
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