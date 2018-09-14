Ещё
Немцы построили 1000-сильный кабриолет Mercedes-AMG S-Class
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немцы построили 1000-сильный кабриолет Mercedes-AMG S-Class 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкое тюнинг-ателье Posaidon представило пакет увеличения мощности двигателя для кабриолета Mercedes-AMG S63. В результате доработок отдача базовой 5,5-литровой «битурбовосьмерки», которая устанавливалась на дорестайлинговую модель, повысилась до 1020 лошадиных сил — почти как у супергибрида Project One.
Чтобы добиться прибавки мощности, тюнеры увеличили рабочий объем двигателя с 5,5 до 6,3 литра, установили стальные втулки цилиндров, обновили основные подшипники, усилили пружины клапанов и изменили степень сжатия. Кроме того, ревизии подверглись турбонагнетатели, система охлаждения, впуска и блок управления двигателем.
После этого отдача двигателя V8 составила 1020 лошадиных сил и 1400 Нм момента — у обычного Mercedes-AMG S63 агрегат выдает 585 сил и 900 Нм момента. Чтобы справиться с возросшим моментом, пришлось усилить дифференциал и семиступенчатую автоматическую коробку передач.
С места до ста километров в час Mercedes-AMG S63 от Posaidon способен разгоняться за 2,9 секунды — на секунду быстрее базовой машины. Максимальная скорость кабриолета ограничена электроникой и составляет 350 километров в час.
Весной Posaidon представил доработанную версию «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A45. Машине увеличили отдачу двигателя с 381 до 558 лошадиных сил и модифицировали роботизированную трансмиссию.
Motor.ru: последние новости
Портсигар в руле Неудавшаяся замена Гелендвагена «Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
«В автопроме сейчас происходит революция»
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран21
Запашный попал в серьезную аварию
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение