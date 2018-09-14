Портсигар в руле

В середине прошлого столетия курение было на пике своей популярности — табак был в кармане чуть ли не у каждого взрослого человека, независимо от его статуса и материального достатка. Автопроизводители, естественно, подобные пристрастия клиентов игнорировать не могли, а потому пепельницы и прикуриватели стали неотъемлемым атрибутом салонов машин. Но компания DeSoto в свое время пошла чуточку дальше…

В середине прошлого столетия курение было на пике своей популярности — табак был в кармане чуть ли не у каждого взрослого человека, независимо от его статуса и материального достатка. Автопроизводители, естественно, подобные пристрастия клиентов игнорировать не могли, а потому пепельницы и прикуриватели стали неотъемлемым атрибутом салонов машин. Но компания DeSoto в свое время пошла чуточку дальше…

До Второй мировой войны дела у американской компании DeSoto шли превосходно — надежные и просторные автомобили с налетом премиальности пользовались популярностью у богатых и знаменитых: например, владельцем DeSoto Deluxe был небезызвестный Уолт Дисней . Поэтому компания, принадлежащая великому и ужасному « Крайслеру », могла себе позволить смелые эксперименты.

И в 1942 году представила опцию, которая вызвала настоящий резонанс в автомобильной среде — механизированный портсигар, встроенный в ступицу руля. Необычный руль был доступен для всех моделей DeSoto в 1942 году, однако не пользовался популярностью (имеется в виду у клиентов — борцы за безопасность дорожного движения его сразу заприметили и долго «обсуждали») и уже к концу года исчез из каталога опций.

Официально супер-руль назывался Special Plastic Steering Wheel («Особое пластиковое рулевое колесо»), и, как уже было сказано, главной его особенностью был вовсе не пластик — в центре руля находился пластиковый короб с механизмом подачи сигарет: стоило потянуть за рычажок в нижней правой части короба, как в его верхней правой части показывалась сигаретка. Всего в короб, согласно статье в журнале «Popular Mechanic» за март 1942 года, помещалось 14 сигарет. Предполагалось, что устройство сделает процесс курения за рулем менее опасным, так как водителю не надо было шарить по карманам в поисках портсигара.

Согласно брошюрам DeSoto тех лет, «Особое пластиковое рулевое колесо» входило в пакет The Fifth Avenue, который был чем-то вроде версии Individual для BMW — то есть круче просто некуда. Любопытно, что в брошюрах маркетологи DeSoto акцентируют внимание на пресловутом руле именно для прекрасной половины человечества — наверное, полагая, что такой способ получения сигареты за рулем не очень мужественный. Да и для сигар механизм слабо подходит.

В любом случае, редкая опция прожила всего-ничего, а нынешние владельцы автомобилей DeSoto 1942 года выпуска пытаются отыскать редкий руль, даже если сами не являются сторонниками вредной привычки. Да и мы своим читателям напоминаем, что курение — зло. К слову, DeSoto 1942 года еще могли похвастать открываемыми фарами — что было впервые для США со времен автомобилей Cord, — но это уже повод для совершенно другого материала. /m