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Взгляни на SKODA OCTAVIA по-новому
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Взгляни на SKODA OCTAVIA по-новому 

Wroom.ru 45 минут назад
Фото: Wroom.ru
SKODA OCTAVIA готова покорить сердце каждого.
Дизайн этого лифтбэка выдержан в традиционно лаконичном стиле, а оживлен оригинальным исполнением радиаторной решетки и стильным оформлением окон задних дверей.
Красивый внешний вид — это хорошо, но в автомобиле важны и технические характеристики. SKODA OCTAVIA — это улучшенная динамика. Автомобиль в новом поколении оснащен турбированными двигателями линейки TSI, которые отличаются высокими динамическими характеристиками и экономичностью. Ускорение с 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды — это все новая SKODA OCTAVIA с двигателем 1,8 TSI.
Ну и самое главное — цена! Официальный дилер ВЕНТУС вас приятно обрадует специальным предложением с выгодой до 145 800 рублей*. Акция действует до конца сентября.
Выберите свою SKODA OCTAVIA из наличия
Выбор нового автомобиля требует основательно подхода, поэтому запишитесь на тест-драйв в ВЕНТУС.
Подробнее об акции вы можете узнать по телефону: +7 (495) 266-79-45  Мы перезвоним
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA OCTAVIA Ambition с пакетом WE7 2018 года выпуска / модельного года при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля) и использования фирменной книги купонов ДЦ ВЕНТУС. Срок предложения с 1 по 30 сентября. Количество автомобилей ограничено.
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