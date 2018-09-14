Взгляни на SKODA OCTAVIA по-новому

Дизайн этого лифтбэка выдержан в традиционно лаконичном стиле, а оживлен оригинальным исполнением радиаторной решетки и стильным оформлением окон задних дверей.

Красивый внешний вид — это хорошо, но в автомобиле важны и технические характеристики. SKODA OCTAVIA — это улучшенная динамика. Автомобиль в новом поколении оснащен турбированными двигателями линейки TSI, которые отличаются высокими динамическими характеристиками и экономичностью. Ускорение с 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды — это все новая SKODA OCTAVIA с двигателем 1,8 TSI.

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ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

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