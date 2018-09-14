Длительный тест Mitsubishi Outlander. Часть 1: мастер обновлений

Несмотря на преклонный по автомобильным меркам возраст Mitsubishi Outlander пользуется стабильно высоким спросом на нашем рынке. Например, в прошлом году, он разошелся тиражом более 16 тысяч экземпляров, лишь немногим недотянув до ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России.

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В своем нынешнем обличии Mitsubishi Outlander выпускается с 2015 года, когда на смену не самому выразительному образу пришел более агрессивный и яркий «X» дизайн в стиле, который в момент запуска Аутлендера только ленивый не сравнил с появившимся тогда новым «луком» российских Lada . Тогда поговаривали, что, увидев облик обновленного японского кроссовера шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин пришел в ярость, обвиняя в шпионаже дизайн-менеджера московской студии АвтоВАЗа Томаса Бигвуда, который в тот момент перебрался из стана отечественного автопроизводителя на один из руководящих постов дизайн-центра Mitsubishi.

Но в дальнейшем места под солнцем хватило всем, а X-образный дизайн примерили и модели Lada и Mitsubishi Outlander. Между тем с 2013 по 2015 годы японский кроссовер пережил сразу три рестайлинга. Потом был небольшой перерыв пока в начале 2017 года кроссовер не обзавелся новыми опциями. Последнее обновление случилось на Международном автосалоне в Женеве весной этого года, правда до России такой автомобиль доберется лишь спустя пару месяцев. К нему мы вернемся чуть позже.

Что касается тестового Mitsubishi Outlander, несмотря на возраст продажи показывают, что внешне Аутлендер своей целевой аудитории нравится. По мне дизайн кроссовера и впрямь неплох, но в целом симпатичный передок немного перегружен хромированными элементами. В топовой для 2,4-литрового мотора комплектации Ultimate (именно такой автомобиль побывал на тесте) ночные дороги освещают светодиодные фары головного света, светодиодные передние противотуманки и выполненные по такой же технологии задние фонари. Кстати, помимо хромированных ручек дверей, это единственный внешний признак, по которому можно отличить самую дорогую комплектацию.

В отличие от внешнего вида, сев в салон, сразу замечаешь «возрастные морщины» этого дизайна интерьера. Несмотря на то, что пластик отделки почти везде мягкий, передние кресла удобные, а козырек приборной панели украшает строчка, имитирующая кожаную отделку, возраст модели, как морщины на лице голливудских звезд, выдает кнопочный блок управления микроклиматом, щелкающие на весь салон тумблеры подогрева сидений, архаичный дисплей бортового компьютера и расположенная в подвале центральной консоли, несуразная кнопка деактивации электропривода крышки багажника, похожая больше на результат работы в кустарном автосервисе, а не заводское решение.

Нельзя не заменить несколько эргономических просчетов вроде неудобно расположенной кнопки управления бортовым компьютером, спрятанной за левом подрулевым рычажком и отсутствия подсветки многих клавиш в салоне.

На этом фоне современная мультимедийная система с ярким экраном, богатым функционалом и современным меню выглядит словно летающая тарелка, приземлившаяся в историческом районе Москвы. Мультимедиасистема Mitsubishi Connect действительно классная. Она радует быстрым откликом на нажатия по экрану, поддерживает управление жестами как экраны у смартфонов, обладает понятным и удобным интерфейсом, а также наделена поддержкой Apple CarPlay и Android Auto для более глубокой интеграции мультимедийной системы со смартфонами. Также отметим и неплохое звучание аудиосистемы.

Несмотря на в целом удачные передние кресла, подобрать удобное положение за рулем получается с трудом. Сиденье хочется опустить чуть ниже, нет регулировки поясничного упора, а рулевой колонке не хватает диапазона регулировки по вылету. Зато высокая посадка, крупные лопухи боковых зеркал и внушительная площадь остекления и тонкие передние стойки обеспечивают отличную обзорность. Но если вам и этого мало, то в топ версии Ultimate на помощь приход система камер кругового обзора.

На задних местах Аутлендера королевский простор. Запаса пространства с лихвой хватит и двоим и троим пассажирам. Можно откинуть спинку, но посадку затрудняет достаточно узкий дверной проём и небольшой угол открытия двери. Багажник тоже достаточно вместительный, а по бокам есть удобные карманы для различной мелочевки. Жаль только, что электропривод крышки багажника работает очень медленно.

Продолжение следует…