Ford Bronco получил уникальный тюнинг 

Над внедорожником Ford Bronco, который выпущен в 1973 году, поработали мастера из ателье Velocity Restorations.
Американские специалисты провели колоссальную работу, занявшую суммарно по времени почти 2 с половиной месяца. В результате получился полностью обновленный автомобиль.
Его разобрали до мельчайших узлов, и затем вручную началось восстановление машины. Была полностью ликвидирована коррозия, а затем началась работа над кузовом в виде замены основных панелей.
Дальше последовала техническая часть, предусматривающая установление двигателя от Mustang на 5 литров и прокладку полностью новой проводки. За трансмиссию отвечает коробка передач на четыре ступени.
Цена переработанного Ford Bronco составляет на выходе 229 тысяч американских денежных единиц. Кстати, эта цифра выше той, которую придется внести покупателю за Mercedes-Benz G 63 AMG в его начальной комплектации.