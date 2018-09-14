Ford Bronco получил уникальный тюнинг

Над внедорожником Ford Bronco , который выпущен в 1973 году, поработали мастера из ателье Velocity Restorations.

Американские специалисты провели колоссальную работу, занявшую суммарно по времени почти 2 с половиной месяца. В результате получился полностью обновленный автомобиль.

Его разобрали до мельчайших узлов, и затем вручную началось восстановление машины. Была полностью ликвидирована коррозия, а затем началась работа над кузовом в виде замены основных панелей.

Дальше последовала техническая часть, предусматривающая установление двигателя от Mustang на 5 литров и прокладку полностью новой проводки. За трансмиссию отвечает коробка передач на четыре ступени.