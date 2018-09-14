Ещё
Ford Bronco получил уникальный тюнинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Bronco получил уникальный тюнинг 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Над внедорожником Ford Bronco, который выпущен в 1973 году, поработали мастера из ателье Velocity Restorations.
Американские специалисты провели колоссальную работу, занявшую суммарно по времени почти 2 с половиной месяца. В результате получился полностью обновленный автомобиль.
Его разобрали до мельчайших узлов, и затем вручную началось восстановление машины. Была полностью ликвидирована коррозия, а затем началась работа над кузовом в виде замены основных панелей.
Дальше последовала техническая часть, предусматривающая установление двигателя от Mustang на 5 литров и прокладку полностью новой проводки. За трансмиссию отвечает коробка передач на четыре ступени.
Цена переработанного Ford Bronco составляет на выходе 229 тысяч американских денежных единиц. Кстати, эта цифра выше той, которую придется внести покупателю за Mercedes-Benz G 63 AMG в его начальной комплектации.
Car.ru: последние новости
В России заработал сервис по проверке реального пробега авто Появились номинанты на автомобильный «Оскар» в США 2018 года Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
«В автопроме сейчас происходит революция»
Запашный попал в серьезную аварию7
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран21
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение