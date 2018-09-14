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Новый хэтчбек DS 3 Crossback: модный дизайн и три типа моторов
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Новый хэтчбек DS 3 Crossback: модный дизайн и три типа моторов 

Wroom.ru 52 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Французский концерн PSA представил новый хэтчбек DS 3 Crossback. Автомобиль выйдет на рынок в 2019 году с бензиновыми, дизельными и электрическими моторами.
Новинка придёт на смену хэтчбеку DS 3, дебютировавшему ещё в 2009 году под именем Citroen DS3 и позже ставшему первой моделью отдельного бренда DS. Но если прежняя «тройка» была городским трёхдверным хэтчбеком, то новая машина получила пятидверный кузов, стилизованный под кроссовер.
DS 3 Crossback получил необычное оформление передка, декоративный «плавничок» на средней стойке кузова и утопленные дверные ручки. На кроссоверный образ работают увеличенный дорожный просвет, а также пластиковые накладки на порогах и арках.
Интерьер — не менее оригинален: ромбовидные воздуховоды и блоки кнопок, декоративная прострочка передней панели, широкий экран мультимедийной системы.
У европейских дилеров DS 3 Crossback появится в начале следующего года. Покупателям предложат машины, оснащённые трёхцилиндровыми бензиновыми турбомоторами 1.2 (110, 130 и 155 л. с.) или турбодизелями объёмом 1,6 литра (100 и 130 л. с.)
А позже на рынок выйдет вариант модели, оснащённый электродвигателем мощностью 136 л. с. и батареей ёмкостью 50 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 300 км. Аккумуляторы расположены под полом салона — DS 3 Crossback стал первой моделью, созданной на новой платформе, изначально рассчитанной на применение как двигателей внутреннего сгорания, так и электромоторов.
Французы предложат покупателям широкие возможности индивидуализации модели: десять цветов кузова, три цвета крыши, десять вариантов дизайна колёсных дисков. У машины будет широкий выбор опций, но привод может быть только передним.
О возможности выхода хэтчбека DS 3 Crossback на российский рынок пока не сообщается. Прежний DS 3 у нас продаётся, но без особого успеха — за прошлый год реализовано всего 18 машин.
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