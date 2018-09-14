Ещё
«Оку» для мажоров сфотографировали в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оку» для мажоров сфотографировали в Воронеже 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Столица Черноземья не перестает удивлять пользователей социальных сетей автомобильными шедеврами. Так в соцсетях разместили фотографии «Оки», которую преобразили в кабриолет. Машина получила спортивные сиденья и модные колесные диски.
Автолюбители в соцсетях сожалеют, что модели такого типа не выпускались в заводском исполнении. Вероятно, такие машины пользовались бы высоким спросом.
Ведь в таком виде машина разительно отличается от первоначальной версии и выглядит очень солидно.
Автомобили линейки «Ока» относятся к классу особо малой компоновки. Это версия советско-российского ситикара.
Производилась данная модель на нескольких автозаводах (ВАЗ, СЕаЗ, КАМАЗ) в период 1988-2008 г.г. По имеющимся данным было произведено около 700000 таких автомобилей.
Бытует мнение, что «Ока» имеет слишком хлипкий корпус и не сможет защитить людей во время аварии. Так вот, это все надуманные факты! Краш-тесты показали, что «Ока» гораздо прочнее и надежнее в плане безопасности, чем классическая линейка ВАЗов.
Car.ru: последние новости
В России заработал сервис по проверке реального пробега авто Появились номинанты на автомобильный «Оскар» в США 2018 года Автомобили Toyota в России подорожали на 22 – 148 тыс. рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа
«В автопроме сейчас происходит революция»
Запашный попал в серьезную аварию7
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран21
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение