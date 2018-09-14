«Оку» для мажоров сфотографировали в Воронеже

Столица Черноземья не перестает удивлять пользователей социальных сетей автомобильными шедеврами. Так в соцсетях разместили фотографии «Оки», которую преобразили в кабриолет. Машина получила спортивные сиденья и модные колесные диски.

Автолюбители в соцсетях сожалеют, что модели такого типа не выпускались в заводском исполнении. Вероятно, такие машины пользовались бы высоким спросом.

Ведь в таком виде машина разительно отличается от первоначальной версии и выглядит очень солидно.

Автомобили линейки «Ока» относятся к классу особо малой компоновки. Это версия советско-российского ситикара.

Производилась данная модель на нескольких автозаводах ( ВАЗ , СЕаЗ, КАМАЗ) в период 1988-2008 г.г. По имеющимся данным было произведено около 700000 таких автомобилей.

Бытует мнение, что «Ока» имеет слишком хлипкий корпус и не сможет защитить людей во время аварии. Так вот, это все надуманные факты! Краш-тесты показали, что «Ока» гораздо прочнее и надежнее в плане безопасности, чем классическая линейка ВАЗов.