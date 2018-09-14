От любви полного разочарования

Названы автомобили, которые стали полным разочарованием для водителей

Бывалый автолюбитель может навскидку перечислить с десяток моделей машин, которые на его взгляд являются наиболее привлекательными. Ровно так же опытные автомобилисты могут назвать и наиболее неудачные модели.

Примечательным является тот факт, что промашки бывают даже у именитых автобрендов. Как такие машины запускают в серийное производство остается загадкой.

Иногда лучше молчать, чем говорить ©. Наверное данная мудрость подходит и к некоторым моделям автомобилей. Немецкий автобренд выпустил Volkswagen Phaeton . Эта модель — представительский седан. При всех плюсах данного автомобиля, народной любви он не заполучил. За 14 лет таких моделей было реализовано 84325 экземпляров. А в планах компании было продать примерно столько же, но за три года.

Спорт-купе Renault Alpine GTA/A610 изначально задумывалось как прямой конкурент моделям от Porsche . Имея прекрасные технические показатели, машина не сумела составить достойную конкуренцию. Вероятно автолюбители не смогли психологически ассоциировать данную модель со спорткарами.

По настоящему революционная модель Honda Insight не нашла своих почитателей среди автолюбителей. Обладая экономным гибридным силовым агрегатом, машина так и осталась в тени.