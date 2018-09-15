АвтоВАЗ представил Lada Largus для перевозки инвалидов за миллион рублей

В Москве прошла презентация новой модификации универсала Lada Largus , пишет zr.ru . Новая модификация автомобиля была показана в рамках выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех». Автомобиль предназначен для перевозки инвалидов-колясочников и создан на базе семиместного варианта универсала Largus.

Специалисты «ВИС Авто», дочернего предприятия АвтоВАЗа , занимавшегося разработкой модификации, оставили в салоне лишь три кресла, включая водительское, и приподняли крышу, оснастив ее боковины смотровыми окнами. Задние двери, через которые происходит посадка пассажира, стали выше и доходят до самой крыши. Это решение уже использовалось инженерами «ВИС Авто» в предыдущих разработках. Например, при создании социального такси и автомобиля скорой помощи на базе Lada Largus.

Универсал для инвалидов оснащен специальным пандусом, ради которого пришлось внести изменения в конструкцию заднего бампера. В задней части салона, где располагается инвалидное место, есть четыре специальных крепления для коляски: два спереди и два сзади. Кроме того, сидящий в коляске человек может пристегнуться специальным трехточечным ремнем безопасности не покидая инвалидного кресла.

Все необходимые для продажи Lada Largus сертификаты получены, испытания пройдены, тип транспортного средства одобрен. Доработка универсала для перевозки людей в инвалидных креслах обошлась в 425 тыс. рублей. В результате стоимость автомобиля стартует с отметки в 980 тыс. рублей. Для сравнения: обычный универсал Lada Largus стоит от 555 тыс. рублей.