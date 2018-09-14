Для инвалидов выпустили спецверсию LADA Largus за миллион рублей

Специальная модификация отечественного автопрома — универсал LADA Largus — продемонстрировали на столичной выставке, посвященной изобретениям для людей с ограниченными физическими возможностями.

Эксклюзивная вариация универсала создана на платформе уже выпущенной весной этого года вариации универсала с высокой крышей и возможностью разместить семь пассажиров. В новой модификации модель укомплектовали полезными опциями, которые непременно облегчат жизнь для инвалидов. Разработку презентовала фирма «ВИС Авто», «дочка» бренда АвтоВАЗа . Отметим, что у «Ларгуса» уже есть семь различных вариаций. И каждая из них оборудована под различные спецслужбы. Эти машины обслуживают сферы медицины, такси, грузоперевозок, эксплуатируются версии для кинологов, а также вариации с холодильной установкой.

Недавно выпущенная разработка бала задумана исключительно для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Специально для них увеличили высоту задних дверей «Ларгуса» до уровня надстройки. Для людей, передвигающихся на коляске, в салоне автомобиля есть пандус, благодаря которому инвалидам-колясочникам можно с легкостью заехать в салон. Для создания пандуса разработчики переделали бампер в задней части.

Коляска для инвалидов может удерживаться в салоне благодаря появлению четырех креплений в передней и задней части автомобиля. Также в список обязательного оснащения этой спецверсии входит трехрежимный ремень безопасности. Помимо места для коляски инвалидов в салоне появились специально отведенные места для их сопровождающих.

На данный момент эта специальная версия LADA Largus уже получила Одобрение типа транспортного средства, с успехом прошла все тестирования и уже готова к эксплуатации по своему прямому назначению. Ценник за такое авто составил 980 тысяч рублей. Отметим, что стандартная версия представлена в автосалонах страны по цене от 554,9 тысяч рублей. Очевидно, что за такие удобства с инвалидов будут брать двойную стоимость.