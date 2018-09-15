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В Москве представили Lada Largus стоимостью миллион рублей
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В Москве представили Lada Largus стоимостью миллион рублей 

Национальный Туристический Союз + ещё 18 15 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
В Москве впервые показали универсал Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников. Дебют модели состоялся на московской выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех», передает «Российская газета». Минимальная цена универсала составляет 980 тысяч рублей.
Автомобиль разработан на основе семиместного варианта автомобиля с высокой крышей. Но новый универсал имеет еще более поднятую крышу, смотровые окна на боковинах, а также меньше кресел в салоне. Внутри имеется место для инвалидов, а также специальные крепления для коляски: два спереди и два сзади. Крепление сидящего в коляске человека происходит благодаря особому трехточечного ремня безопасности. Предполагается, что инвалиды смогут заезжать в автомобиль через задние двери по специальному пандусу.
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