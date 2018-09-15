В Москве представили Lada Largus стоимостью миллион рублей

В Москве впервые показали универсал Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников. Дебют модели состоялся на московской выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех», передает « Российская газета ». Минимальная цена универсала составляет 980 тысяч рублей.

Автомобиль разработан на основе семиместного варианта автомобиля с высокой крышей. Но новый универсал имеет еще более поднятую крышу, смотровые окна на боковинах, а также меньше кресел в салоне. Внутри имеется место для инвалидов, а также специальные крепления для коляски: два спереди и два сзади. Крепление сидящего в коляске человека происходит благодаря особому трехточечного ремня безопасности. Предполагается, что инвалиды смогут заезжать в автомобиль через задние двери по специальному пандусу.