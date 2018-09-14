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В Россию вернулся обновленный Volkswagen Golf (названы цены!)
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В Россию вернулся обновленный Volkswagen Golf (названы цены!) 

Автовести 1 час назад
Фото: Volkswagen
Один из мировых бестселлеров, Volkswagen Golf 7 поколения, вновь доступен для российских покупателей. Стоимость обновленного «Гольфа» стартует с 1 429 900 рублей за начальную версию Comfortline c двигателем 1,4 TSI (Евро-6) мощностью 125 л.с. и роботом DSG-7.
В списке стандартного оснащения уже числятся подогрев передних сидений и рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, Climatronic, передние и задние датчики парковки, беспроводной интерфейс для мобильного телефона и круиз-контроль.
Новость дополняется…
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