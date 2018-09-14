Lada Largus получил новую версию для инвалидов

У универсала появилась модификация для людей с ограниченными возможностями здоровья. Базой для нее стала «высокая» версия семиместной модели, представленная этой весной.

«Инвалидку» будет выпускать «ВИС Авто» — дочернее предприятие «АвтоВАЗа»

Эта версия — уже седьмая в списке специализированных «Ларгусов», модернизированных для медицинских нужд, грузовых перевозок, такси, кинологических служб, перевозок скоропортящихся продуктов.

Новая модификация позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями и позволяет заехать в салон прямо на коляске по специальному выдвижному пандусу, а затем зафиксировать ее при помощи креплений. Автомобиль может использоватьяс кк социальное такси для колясочников.

Версия для инвалидов прошла сертификацию и получила ОТТС, ее можно приобрести по цене от 980 тысяч рублей.