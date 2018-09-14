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Норвежцы за 2 недели заказали 1000 BMW iX3
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Норвежцы за 2 недели заказали 1000 BMW iX3 

TopGearRussia.ru 1 час назад
Фото: TopGearRussia.ru
BMW iX3 — это новая полностью электрическая модель, которая должна выйти на рынок в 2020 году. Концепт был оборудован батареей мощностью 70 кВт/ч, которая обеспечивала запас хода в 400 км (по процедуре WLTP) и электродвигателем мощностью 200 кВт. С момента начала приема заказов в Норвегии с 1 сентября (депозит в 15 000 норвежских крон, 1 800 долларов или 1 600 евро), BMW получила около 1 000 предзаказов. Если так много желающих купить iX3 только в Норвегии за два года до начала продаж, то во всем мире их количество будет куда больше. BMW стоит более активно идти по пути электрификации — это может оказаться очень прибыльным делом. Петtр Нота, член правления BMW AG, ответственный за продажи и бренд BMW, сказал: В Норвегии мы только что запустили пилотный проект по предварительному заказу BMW iX3, который должен пойти в производство в 2020 году. В течение менее двух недель, около 1 000 норвежцев уже зарегистрировались в нашем приложении и оплатили депозит в 1 600 евро за первую полностью электрическую модель BMW.
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