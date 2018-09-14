10 автомобилей с необычным внешним видом

Десятка автомобилей с необычным дизайном

Bentley + Chrysler Sebring/300C. Данный автомобиль имеет некоторые элементы дизайна 2— автомобилей Chrysler. Использовать элементы дизайна перечисленных авто на Bentley — не лучшая идея. В целом автомобиль смотрится нейтрально, но не вызывает приятных ощущений.

Lamborghini Countach . Авто имеет очень необычный дизайн, созданный на базе других авто. Энтузиасты, любящие создавать необычные автомобили, постоянно модифицируют данную модель, но пока что получается не совсем удачно.

Factory Five 818S. Компания предоставляет владельцем Subaru своеобразную «модернизацию» с помощью внешних составляющих других машин. Может быть, внешне автомобиль смотрится довольно-таки неплохо, но внутри он просто отвратителен.

Ultima Evolution Coupe. Это один из быстрых авто, существующих на рынке. Его разгон до 100 км/ч за 2-3 секунды. Цена автомобиля начинается от 100 тысяч долларов. При этом Вы получаете настоящий болит со специфическим дизайном.

Exomotive Exocet Miata. Очень необычный автомобиль, он абсолютно не похож на другие машины. Несмотря на это — он довольно-таки быстр и манёвренный. Факт: машина собрана, как говориться: «из чего попало». Показывает очень хорошую скорость, управляемость и манёвренность на трассе.

Caterham Seven . Данный автомобиль можно найти только в музеях. Купить его сегодня, в настоящее время — практически невозможно. Создан в 1979 году. В процессе его сборки использовались 12 разных машин, что позволило создать авто с очень необычным видом, техническими характеристиками и другими показателями.

Ariel Nomad. Внедорожник— игрушка. Несмотря на её детский внешний вид, авто отлично справляется со своей основной задачей, а именно с ездой по бездорожью. Отличная езда и цепкость, другие факторы не беспокоят автолюбителей.

Kirkham Motorsports 289 Coupe. Многим автолюбителям может показаться, что дизайн данного автомобиля очень «перегружен» различными лишними деталями, но этот фактор и создаёт вид авто-танка, который, к слову, нравится многим автолюбителям. Стоит данный автомобиль около 200 тысяч долларов.

Extra Terrestrial Vehicle. Все концептуальные автомобили связывает странный дизайн. Данное авто — не исключение.

Lister Bell STR. Внешний вид машины достаточно мил. Ну вот зачем ей столько фар? Этот вопрос остаётся загадкой! Может быть, создатели этого авто хотели покорять морские глубины, кто знает… Жёлтые диски делают стиль данного авто ещё более «ядовитым» и неуместны.