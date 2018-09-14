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Названы способы снижения расхода топлива LADA Granta
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Названы способы снижения расхода топлива LADA Granta 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Став владельцем автомобиля LADA Granta многие россияне жалуются на повышенный расход горючего, но оказывается это можно исправить, если прислушаться к некоторым рекомендациям.
В первую очередь нужно обратить внимание на качество топлива, которое постоянно заливается в бак. Считается, что бензин марки АИ-95 намного выгоднее использовать, чем горючее с октановым числом 92.
Еще одна распространенная причина перерасхода топлива — выход из строя различных агрегатов и узлов и в таком случае автомобилю требуется «перепрошивка». Имея определенные навыки и знания, перепрограммировать бортовой компьютер LADA Granta можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам. После этой процедуры машина начинает «кушать» на 20-25% меньше.
Если говорить сугубо о финансовой стороне, то есть смысл перевести авто на ГБО — объем потребляемого топлива останется примерно прежним, но в плане ценников разница существенная.
Можно сэкономить 1 литр бензина на 100 км, если не использовать в LADA Granta кондиционер и медиа-центр.
Не испытывают таких трудностей как перерасход топлива водители, которые управляют авто в спокойном режиме, не прибегая к резким торможениям и ускорениям.
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