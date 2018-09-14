Как нужно переключать механическую коробку передач для большей экономии топлива

Джейнсон Фенске, инженер, рассказал в своём блоге на YouTube канале «Engineering Explained», как правильно переключать коробку передач для экономии топлива.

Инженер рассказал, что если для вас важно сэкономить на топливе, предпочтительно будет выбрать езду придерживаясь низких оборотов, даже если у вас самая высокая передача. Почему же именно так?

Джейсон говорит, что двигателю любого движущегося транспорта приходится бороться с рядом противодействий природного и механического характера, дабы машина не теряла своей скорости.

Для каждого отдельного автомобиля количество потребляемого топлива при борьбе с вышеописанными факторами будет разным. Нужно также обратить внимание на условия езды, с которыми вы столкнулись. Например, если машина едет налегке, по плоской дороге, педаль может быть нажата всего на 5%, а автомобиль при этом будет держать скорость и относительно экономить топливо.