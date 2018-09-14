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Дилеры получили Lada Xray Cross
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Дилеры получили Lada Xray Cross 

Car.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Car.ru
В распоряжение некоторых продавцов уже стала поступать новинка от «АвтоВАЗа».
Напомним, что официально Lada Xray Cross представили на проходившем не так давно автосалоне в Москве. Теперь же производитель начал отгрузки новинки дилерам.
Lada Xray Cross отличается следующими изменениями. Так, был увеличен на 2 сантиметра дорожный просвет. Кроме того, добавились пластиковый обвес для защиты и расширители колесных арок.
Новый дизайн бампера сделал машину длиннее на 6 миллиметров. Впрочем, это визуально не слишком заметно.
На автомобиле установлена система Lada Ride Select, которая настроена на 5 режимов движения. Они регулируют системы курсовой устойчивости и ABS.
Новинка имеет в своем распоряжении двигатель на 1,8 литра и мощностью в 122 лошадиных сил. Трансмиссия представлена в виде механической коробки передач и робота на 5 режимов.
По предварительным данным стоимость Lada Xray Cross будет находиться в диапазоне от 720 до 880 тысяч рублей. Все зависит от комплектации.
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