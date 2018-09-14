Ещё
«ОДК-Пермские моторы» передали заказчику тысячную газотурбинную установку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ОДК-Пермские моторы» передали заказчику тысячную газотурбинную установку 

Ростех 31 минуту назад
Фото: Ростех
АО «ОДК-Пермские моторы» передало тысячную газотурбинную установку промышленного назначения в эксплуатацию заказчику. Двигатель поставлен компании «Газпром» и будет работать в составе газопровода «Грязовец — Выборг».
Торжественная церемония передачи ПАО «Газпром» ГТУ-25П №87-100 состоялась в цехе сборки промышленных двигателей «ОДК-Пермские моторы». Начальнику производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций (ПОЭКС) ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александру Кайдашу был вручен сертификат на юбилейный тысячный двигатель.
Газопровод «Грязовец — Выборг» построен для обеспечения подачи газа на исходную точку трубопровода «Северный поток». В настоящее время на КС «Грязовецкая» работают две ГТУ-12П производства «ОДК-Пермские моторы». ГТУ-25П — первая на этом объекте установка мощностью 25 МВт.
«Мы ценим доверие, которое оказывает «Газпром» заводу, — сказал управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. — Сегодня более 2/3 от общего количества заказов на производство ГТД наземного применения поступает именно от этой компании. Если будет потребность, мы готовы выпускать большее количество двигателей для «Газпрома»: производственные мощности предприятия позволяют это делать».
Как отметил начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций «Газпром трансгаз Ухта» Александр Кайдаш, у компании в эксплуатации находятся 85 пермских двигателей — 1750 МВт установленной мощности.
«В 2021 году мы перейдем рубеж в 2000 МВт. Эксплуатируя ГТУ в различных климатических условиях, благодаря нашей совместной с заводом плодотворной работе, мы смогли обеспечить высокий уровень надежности не только данного двигателя, но и всей линейки двигателей ПС-90. Хочу выразить огромную благодарность разработчикам и изготовителям газотурбинной установки. Мы будем делать все, чтобы в будущем расширять совместную работу», — заявил он.
«ОДК-Пермские моторы» в основном поставляют заказчикам высокоэффективные двигатели семейства ПС-90ГП, являющиеся лидерами продаж ОДК в сегменте промышленных ГТД. Эти двигатели принадлежат к наиболее массовому и наиболее востребованному сегменту рынка — 16-25 МВт. Они считаются одними из самых надежных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ПС-90ГП демонстрировали наработку на отказ более 100 000 часов.
Ростех: последние новости
АВТОВАЗ объявляет набор сотрудников в службу инжиниринга LADA 4х4 получила новую комбинацию приборов Уралвагонзавод поставит РЖД партию бульдозеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От любви полного разочарования
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Запашный попал в серьезную аварию7
«В автопроме сейчас происходит революция»
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение