«ОДК-Пермские моторы» передали заказчику тысячную газотурбинную установку

АО «ОДК-Пермские моторы» передало тысячную газотурбинную установку промышленного назначения в эксплуатацию заказчику. Двигатель поставлен компании «Газпром» и будет работать в составе газопровода «Грязовец — Выборг».

Торжественная церемония передачи ПАО «Газпром» ГТУ-25П №87-100 состоялась в цехе сборки промышленных двигателей «ОДК-Пермские моторы». Начальнику производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций (ПОЭКС) ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александру Кайдашу был вручен сертификат на юбилейный тысячный двигатель.

Газопровод «Грязовец — Выборг» построен для обеспечения подачи газа на исходную точку трубопровода «Северный поток». В настоящее время на КС «Грязовецкая» работают две ГТУ-12П производства «ОДК-Пермские моторы». ГТУ-25П — первая на этом объекте установка мощностью 25 МВт.

«Мы ценим доверие, которое оказывает «Газпром» заводу, — сказал управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов . — Сегодня более 2/3 от общего количества заказов на производство ГТД наземного применения поступает именно от этой компании. Если будет потребность, мы готовы выпускать большее количество двигателей для «Газпрома»: производственные мощности предприятия позволяют это делать».

Как отметил начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций «Газпром трансгаз Ухта» Александр Кайдаш, у компании в эксплуатации находятся 85 пермских двигателей — 1750 МВт установленной мощности.

«В 2021 году мы перейдем рубеж в 2000 МВт. Эксплуатируя ГТУ в различных климатических условиях, благодаря нашей совместной с заводом плодотворной работе, мы смогли обеспечить высокий уровень надежности не только данного двигателя, но и всей линейки двигателей ПС-90. Хочу выразить огромную благодарность разработчикам и изготовителям газотурбинной установки. Мы будем делать все, чтобы в будущем расширять совместную работу», — заявил он.

«ОДК-Пермские моторы» в основном поставляют заказчикам высокоэффективные двигатели семейства ПС-90ГП, являющиеся лидерами продаж ОДК в сегменте промышленных ГТД. Эти двигатели принадлежат к наиболее массовому и наиболее востребованному сегменту рынка — 16-25 МВт. Они считаются одними из самых надежных «наземных» двигателей, которые по своим техническим характеристикам находятся на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ПС-90ГП демонстрировали наработку на отказ более 100 000 часов.