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Видео: «Демон» против BMW M5
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Видео: «Демон» против BMW M5 

Motor.ru 13 минут назад
Фото: Motor.ru
Ведущие YouTube-канала Throttle House сравнили в двух дрэг-заездах и гонке на треке маслкар Dodge Challenger SRT Demon и спортседан BMW M5 в версии Competition. При этом машины соревновались не на специальной дрэговой трассе, а в условиях, приближенных к реальной уличной гонке.
Купе Dodge Challenger SRT Demon оснащено 850-сильным двигателем 6.2 V8 с приводным нагнетателем (крутящий момент — 1044 Нм). С места до ста километров в час маслкар разгоняется за 2,6 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) «Демон» проходит за 9,65 секунды, на финише скорость превышает 225 километров в час.
Видео: Throttle House
Седан BMW M5 Competition укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 625 сил и 750 Нм момента. Полноприводный M5 способен разменивать первую «сотню» через 3,3 секунды, вторую — через 10,8 секунды.
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