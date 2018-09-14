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Стоимость LADA Largus для инвалидов составила почти 1 миллион рублей
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Стоимость LADA Largus для инвалидов составила почти 1 миллион рублей 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Спецверсию LADA Largus в кузове универсал показали на московской выставке, посвященной техническим новинкам для инвалидов.
Модель была модифицирована «дочкой» АВТОВАЗа — «ВИС Авто» на базе 7-местной версии модели. В автомобиле для людей с особыми потребностями появилась настройка со смотровыми окнами, высоте которой соответствуют и задние двери.
Для инвалидов-колясочников предусмотрен пандус, для которого пришлось переделывать бампер в задней части. Само средство передвижения инвалидов может удерживаться в салоне при помощи четырех креплений, а также в оснащение входит трехрежимный ремень безопасности. Наряду с самим инвалидом, в кабине предусмотрены места для провожатых.
На сегодняшний день спецверсии LADA Largus уже выдано ОТТС и модель готова к продаже по цене от 980 000 рублей. Если сравнивать с традиционным универсалом, стоимость которого стартует от 554,9 тысяч рублей, то разница почти в два раза очевидна.
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