Стоимость LADA Largus для инвалидов составила почти 1 миллион рублей

Спецверсию LADA Largus в кузове универсал показали на московской выставке, посвященной техническим новинкам для инвалидов.

Модель была модифицирована «дочкой» АВТОВАЗа — «ВИС Авто» на базе 7-местной версии модели. В автомобиле для людей с особыми потребностями появилась настройка со смотровыми окнами, высоте которой соответствуют и задние двери.

Для инвалидов-колясочников предусмотрен пандус, для которого пришлось переделывать бампер в задней части. Само средство передвижения инвалидов может удерживаться в салоне при помощи четырех креплений, а также в оснащение входит трехрежимный ремень безопасности. Наряду с самим инвалидом, в кабине предусмотрены места для провожатых.

На сегодняшний день спецверсии LADA Largus уже выдано ОТТС и модель готова к продаже по цене от 980 000 рублей. Если сравнивать с традиционным универсалом, стоимость которого стартует от 554,9 тысяч рублей, то разница почти в два раза очевидна.