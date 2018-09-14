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Кроссовер DS3 официально представлен. Широкий спектр моторов, электрическая версия и необычный дизайн
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Кроссовер DS3 официально представлен. Широкий спектр моторов, электрическая версия и необычный дизайн 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Ранее схожую модель в виде хэтчбека продавали в России под брендом Citroen, неплохо он расходился в Европе. Что касается DS3, автомобиль построен на абсолютно новой модульной платформе CMP с новым заметно измененным дизайном, который лишь отдаленно напоминает прошлый хэтчбек.
DS3 получил вертикальные светодиодные фары на бампере, выразительную светодиодную головную оптику. Дизайн и функциональность дверных ручек похожа на ручки Range Rover Velar — при заблокированных замках они сворачиваются, при разблокированных — разворачиваются.
В салоне дизайн типичен для Citroen и французских марок — абсолютно отличающийся от своих немецких собратьев. Кроме того, DS3 оборудован цифровой панелью приборов с проекцией на лобовое стекло, всплывающим дисплеем мультимедийной системы размером 10,3 дюйма, спортивным рулевым колесом с обрезанной нижней частью, и аудиосистемой на 12 динамиков.
DS3 предлагается с тремя вариантами моторов — дизельным, бензиновым и на полностью электрической тяге.
Дизельные варианты доступны в двух вариантах мощности на 98 и 128 лошадиных сил, бензиновые — в трех на 98, 128 и 152 лошадок.
Что касается полностью электрической версии, она сможет выдавать мощность в районе 134 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента с разгоном до 100 км/час за 8,7 секунды. 50 кВт батарея позволит проехать на одной зарядке до 300 километров.
Среди систем безопасности нужно отметить адаптивный круиз-контроль, систему контроля занимаемой полосы, систему автоматического экстренного торможения, систему автоматической парковки, а также систему DS Smart Access, позволяющую разблокировать и завести автомобиль с помощью приложения на смартфоне.
Старт производства DS3 Crossback планируется на 2019 год. О ценах и точной дате выхода автомобиля в продажи производитель пока не сообщает.
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