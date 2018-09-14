Volkswagen в следующем году прекратит производство «Жука»

Volkswagen AG с 2019 года прекратит производство легендарного VW Beetle. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на германского автопроизводителя.

По данным компании, в следующем году будет остановлено производство «Жука» на последнем выпускавшем его предприятии — заводе компании в Мексике.

История автомобиля началась в 1938 году. Производство оригинальной модификации прекратилось в 2003 году. Версия New Beetle появилась в 1997 году и выпускалась в том числе на заводе в Мексике с 1999 года.