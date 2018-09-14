Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения 

Компания Daimler распространила первые изображения самой доступной модели в линейке Mercedes-AMG — «заряженного» хэтчбека A35. Европейские покупатели смогут заказать новинку начиная с октября, первые поставки клиентам запланированы на декабрь текущего года.
По предварительной информации, Mercedes-AMG A35 будет оснащаться двухлитровым турбомотором, выдающим около 300 лошадиных сил. Вероятно, это будет доработанная версия агрегата M264, который уже ставится на CLS 350. На хот-хэтче двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом 4Matic. Девятидиапазонный «автомат» для младших моделей не предусмотрен.
Через год в линейке Mercedes-AMG должен появиться топовый вариант A45 и еще более экстремальный A45 S. Отдача двигателя на таких машинах превысит 400 лошадиных сил.
На российском рынке Mercedes-Benz A-Class доступен со 163-сильной «турбочетверкой» объемом 1,3 литра и 190-сильным мотором 2.0. Оба агрегата сопряжены с семиступенчатым «роботом». Цены на модель начинаются от 1 760 000 рублей.