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Lada Xray Cross начали отгружать дилерам
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Lada Xray Cross начали отгружать дилерам 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В группе Russian Cars Industry появились шпионские фотографии загружаемых на автовоз «внедорожных» Xray в числе других моделей.
Автор снимка не уточняет, где именно сделано фото, скорей всего на нем запечатлен процесс отправки автомобилей дилерам. А это значит, что заказы на кросс-версию «ИксРея» могут начать принимать раньше запланированного на октябрь-ноябрь нынешнего года старта продаж.
Напомним, официально серийный «кроссовый» Xray показали на Московском автосалоне, который завершился в начале сентября. От обычной модели Cross отличает пластиковый обвес, электрический усилитель руля вместо электрогидравлики, и увеличенный дорожный просвет — 215 мм вместо 195. Также автомобиль имеет различные режимы движения — по снегу, песку, спорт. Подвеску для кросс-версии также переработали, поставив на стандартную платформу В0 задние дисковые тормоза как у модели «Веста».
Под капотом у «внедорожного» Xray 1.8-литровый двигатель с отдачей в 122 л.с., работающий в паре либо с роботом, либо с пятиступенчатой «механикой».
Цены станут известны ближе к началу продаж.
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