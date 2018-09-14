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Lada XRay для плохих дорог добралась до автосалонов
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Lada XRay для плохих дорог добралась до автосалонов 

Авторамблер + ещё 2 36 минут назад
Фото: Авторамблер
Первые экземпляры высокого хэтчбека XRay Cross начали отгружать дилерам.
Продажи новинки стартуют в ближайшие месяцы, однако АвтоВАЗ уже приступил к отгрузке машин продавцам. Об этом свидетельствует фотография автомобилей на платформе автовоза, которая была опубликована на этой неделе на портале Lada Xray Клуба.
От обычного «ИксРея» хэтчбек отличается увеличенным клиренсом (у стандартного XRay он составляет 195 мм), наличием защитного пластикового обвеса и сдвоенных патрубков выхлопной системы, а также 17-дюймовыми дисками. Кроме того, автомобиль укомплектовали системой с несколькими режимами движения — на выбор предлагаются «зимний», «внедорожный» и «спортивный».
Помимо всего перечисленного, XRay Cross превосходит обычный хэтчбек по габаритам: длина выросла с 4 165 мм до 4 171 мм, ширина — с 1 764 мм до 1 810 мм, а высота — с 1 570 мм до 1 645 мм.
Цены будут объявлены ближе к старту продаж.
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