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В Париже представят самый дешевый автомобиль Mercedes-AMG
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В Париже представят самый дешевый автомобиль Mercedes-AMG 

Автовести 37 минут назад
Фото: Автовести
Пока Mercedes-Benz продемонстрировал лишь два тизера, демонстрирующих детали будущей «зажигалки» — часть радиаторной решетки с шильдиком AMG и кусочек светодиодной фары. Кроме того, известен индекс хот-хэтча: на рынок он выйдет под именем Mercedes-AMG A 35.
Впрочем, некоторые гипотезы уже имеют право на существование. Учитывая заявления главы AMG Тобиаса Моерса о том, что самый младший хот-хэтч в семействе станет непосредственным конкурентом Audi S3, легко предположить, что новинка получит двигатель мощностью около 300 л.с. Это позволит версии с индексом 35 не только на равных общаться с конкурентами, но и уверенно дистанцироваться от самой мощной стандартной модификации A250 с 224-сильным мотором.
Кроме того, отличительной чертой самого доступного Mercedes-AMG станет упрощенное оформление кузова. К примеру, фирменная решетка Panamericana ему будет, судя по всему, недоступна, так как она останется привилегией более дорогих моделей, а оконечники выхлопных труб будут иметь привычные круглые очертания в отличие от трапециевидных, предусмотренных для более мощных версий.
Дебютировать Mercedes-AMG A 35 должен уже через месяц на выставке в Париже, причем, судя по всему, «подогретый» мотор получат и хэтчбек, и седан. По слухам, пятидверный A 35 будет продаваться в Европе (прием заказов откроют уже в октябре), а седан отправят на завоевание рынка США.
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