Лучшие электрокары и гибриды 2018 модельного года

Во всем мире автомобили на электрической тяге набирают все больше популярности, даже несмотря на цену, которая заметно превышает их бензиновые и дизельные аналоги. Постепенно электрокары становятся мощнее, получают возможность более длительных поездок на одной подзарядке, а время дозарядки батарей постепенно снижается.

И хотя в России электромобили можно пересчитать едва ли не пальцах в каждом отдельном городе, даже у нас заметна тенденция к росту количества таких авто. Не говоря уже о развитых европейских странах, где вопрос экологии является одним из наиболее важных для их жителей.

Британское издание Express.co.uk подготовило список из 8 самых ярких электромобилей, впервые сошедших с конвейера в 2018 году. И да, забегая наперед, в этом списке нет моделей Tesla , так как американский производитель электрокаров не выпускал новинок в этому году.

Hyundai Kona EV Поскольку рынок кроссоверов и электромобилей пользуется широким спросом в мире, модель Hyundai Kona EV может убить сразу двух зайцев, обладая и подходящим кузовом и подходящим типом силовой установки.

Важно, что модель будет выпускаться в двух вариантах мощности — с электродвигателями на 39 и 64 кВт. Hyundai ожидает, что самая мощная Kona EV должна стать бестселлером рынка, обладая дальностью пробега в 470 километров на одной зарядке! Вполне отличный показатель для повседневного использования.

Кроме того, Kona EV обладает хорошим временем дозарядки — батарея заряжается на 80% от 50кВт зарядного устройства всего за 75 минут. Плюс экономить энергию помогает система рекуперации энергии. В общем, у Hyundai есть все шансы взорвать рынок.

Mitsubishi Outlander Phev получил существенные обновления для модельного ряда 2019 года. Его 2,4-литровый бензиновый двигатель работает в паре с электромотором и батареей мощностью 13,8 кВт, что позволит проезжать на одной электротяге до 48 километров.

Выбросы CO2 в атмосферу составят всего 46 грамм на километр, что является одним из самых низких показателей в классе, и существенно повышает его привлекательность среди покупателей.

В дополнение Outlander Phev получил усовершенствованную систему полного привода, адаптивный круиз-контроль, передние и задние датчики парковки и улучшенный салон.

BMW i8 Roadster опередил свое время. Несмотря на то, что модель вышла четыре года назад, конкуренты до сих пор не добрались до реализации идеи серийного гибридного заряжаемого суперкара.

Обновленная версия Roadster имеет 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор и 105 кВт электрический, что вместе позволяет выжать мощность в 374 лошадиные силы, при этом на одной лишь электротяге BMW i8 Roadster может проехать до 55 километров.

Складная крыша позволяет водителю и пассажиру наслаждаться свежим воздухом и звуками природы, ведь его мотор практически бесшумен, и автомобиль имеет минимальный уровень выхлопов вредных газов. Единственное, что может отпугнуть клиента при выборе великолепного суперкара — это его цена в 150 тысяч долларов. Многовато даже для такой модели.

С 2010 года в мире было продано более 300 тысяч единиц полностью электрического Nissan Leaf, что помогло понять перспективу электрокаров. Второе поколение модели не заставило себя долго ждать.

Версия 2018 года получила улучшенный внешний вид, улучшенное качество сборки и весьма приличный диапазон пробега на одной зарядке — до 270 километров. Более того, вскоре должна появиться и версия с более мощной батареей, которая еще серьезнее увеличит пробег Leaf.

Единственный недостаток — невозможность регулировки руля, что делает передвижение на машине не очень удобным для высоких водителей. В остальном — этот Leaf определенно лучше своего предшественника.

Учитывая одну из самых скромных цен на рынке электрокаров (от 24 тысяч евро), сложно не полюбить этот автомобиль. А новое поколение Renault Zoe стало еще продуктивнее, увеличив дальность пробега на одной зарядке со 170 до 300 километров. Все благодаря увеличенной до 41 кВт мощности батарей.

Внешний вид автомобиля также вызывает положительные эмоции, а вот салон оставляет ряд вопросов по качеству материалов.

С другой стороны, это вполне просторный для своего класса автомобиль, а его цена и дальность пробега на одной зарядке позволяют закрыть глаза на его недостатки.

Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid

С учетом того, что дизельные автомобили все с большей скоростью уходят в прошлое, заряжаемые гибриды видятся самым реальным будущим полноприводных кроссоверов во всех их формах.

Volvo XC60 сам по себе весьма привлекательный внедорожник на рынке, а его версия T8 с гибридным мотором на 407 лошадиных сил вызывает еще более серьезный аппетит.

Мощность бензинового агрегата и его электрического помощника более чем достаточна для современного кроссовера, тогда как уровень выбросов минимален — всего 49 грамм на километр пути. Кроме того, автомобиль обладает рядом электронных систем, позволяющих экономить энергию, и может проезжать на чистой электротяге до 45 километров.

Lexus RX450H L Кажется немного странным, что Lexus, с его продвинутыми гибридными технологиями и современным кроссовером RX, только сейчас пришел к пониманию важности выпуска 7-местной модели.

Но теперь компания получила хорошего бойца на рынке, который обладает внушительными размерами, а третий ряд сидений вполне комфортный для свободного размещения двух подростков, ноги которых не будут закрывать их уши в поездке. В конце концов, он очень удобен для дальних поездок.

Но главное — его мотор. Это 6-цилиндровый 3,5литровый бензиновый силовой агрегат, который работает в паре с двумя электромоторами. В сумме они выдают мощность в 308 лошадиных сил и потребляют всего около 8 литров на 100 километров пути в смешанном режиме при 138 граммах выбросов на километр, что соответствует стандарту Euro 6. Для сравнения, такой же не гибридный мотор кушает все 11-12 литров бензина на сотню, и это если не давить педаль в пол.

Audi. I-Pace первый полностью электрический автомобиль компании Jaguar, и более того, первый полностью электрический кроссовер, который вышел намного раньше своих конкурентов из Mercedes-Benz

Аккумулятор мощностью 90кВт дает дальность поездки на одной подзарядке в 480 километров, а разгон до 100 км/час занимает всего 4,5 секунды!

Безусловно, вес мощных батарей дает о себе знать, но автомобиль сохраняет прекрасные впечатления от вождения, обладает большим салоном и практичностью. Откровенно говоря, это один из самых привлекательных электромобилей на данный момент.