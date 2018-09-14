UAZ Pickup готовится к покорению Европы

Компания УАЗ готовится в ближайшее время начать поставки на европейский рынок своего пикапа UAZ Pickup. В настоящее время производитель уже получит разрешение от итальянского надзорного ведомства, позволяющее осуществлять продажи модели на всей территории Евросоюза

Первым рынком станет именно итальянский, видимо, отличающийся либеральностью по отношению к экзотическим для Европы автомобилям, поскольку там продаютсядаже некоторые китайские марки, включая Great Wall.

Для продаж в Европе пикап УАЗ прошел доработку силами представителей местной компании LPG Lovato, оснастившей пикап газобаллонным оборудованием. В результате UAZ Pickup превратился в битопливный автомобиль, отвечающий экологическим стандартам «Евро-6». Используемый для модели 2.7-литровый бензиновый мотор имеет 135 «лошадей» мощности. Насколько изменится данный показатель при переходе на газовое топливо, не сообщается.

Нет никакой информации и о комплектациях модели, но можно предположить, что на экспорт будут отправляться легкие грузовики в исполнении не ниже «Престиж» с круиз контролем, подогреваемыми сиденьями и рулем, мультимедиа-системой, навигационным комплексом, кондиционером и другими опциями. В исполнении «Максимум» пикап дополнительно получает кожу, камеру заднего вида и автоматическую климатическую систему.

Информации о точных сроках появления новинки в продаже, и ее стоимости нет. Ожидается, что на экспорт будет поставлено около одной тысячи пикапов UAZ Pickup.