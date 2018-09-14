Ещё
Volkswagen возобновил поставки Golf в Россию после перерыва с 2016 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen возобновил поставки Golf в Россию после перерыва с 2016 года 

Rambler News Service 31 минуту назад
Группа Volkswagen возобновила поставки автомобилей Volkswagen Golf на российский рынок. Продажи во всех дилерских центрах начнутся до конца сентября по цене от 1,4 млн рублей.
Группа намерена поставить в 2018 году в Россию около 1 тыс. автомобилей VW Golf, сообщил RNS официальный представитель марки VW на российском рынке.
«Мы рассчитываем завезти в Россию в этом году около 1 тыс. автомобилей Volkswagen Golf. Первая партия автомобилей уже в России», — сказал он.
В компании уточнили, что группа прекратила продажи Golf на российском рынке в 2016 году.
«Мы произведем достаточное количество в 2018 году, чтобы завести еще партию автомобилей на следующий год», — пояснили в VW.
По данным официального сайта VW, в Германии цена модели Golf начинается в базовой 3-дверной версии от €18 тыс. (1,4 млн рублей). Ранее Volkswagen сообщил о планах вывода на рынок нового поколения модели Golf.
По итогам первого полугодия 2018 года Volkswagen Golf входит в тройку самых популярных автомобилей в мире. Продажи марки VW на российском рынке в августе выросли на 20%, до 8,7 тыс. штук.
Rambler News Service: последние новости
УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом» Toyota повысила цены на новые автомобили в России Cadillac повысил цены на новые автомобили в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От любви полного разочарования
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
«Вставай, дебил»: гаишник воспитывал подчиненного ногами
Запашный попал в серьезную аварию
Москвичей предупредили о бесконечных пробках в выходные2
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение