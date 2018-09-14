Volkswagen возобновил поставки Golf в Россию после перерыва с 2016 года

Группа Volkswagen возобновила поставки автомобилей Volkswagen Golf на российский рынок. Продажи во всех дилерских центрах начнутся до конца сентября по цене от 1,4 млн рублей.

Группа намерена поставить в 2018 году в Россию около 1 тыс. автомобилей VW Golf, сообщил RNS официальный представитель марки VW на российском рынке.

«Мы рассчитываем завезти в Россию в этом году около 1 тыс. автомобилей Volkswagen Golf. Первая партия автомобилей уже в России», — сказал он.

В компании уточнили, что группа прекратила продажи Golf на российском рынке в 2016 году.

«Мы произведем достаточное количество в 2018 году, чтобы завести еще партию автомобилей на следующий год», — пояснили в VW.

По данным официального сайта VW, в Германии цена модели Golf начинается в базовой 3-дверной версии от €18 тыс. (1,4 млн рублей). Ранее Volkswagen сообщил о планах вывода на рынок нового поколения модели Golf.

По итогам первого полугодия 2018 года Volkswagen Golf входит в тройку самых популярных автомобилей в мире. Продажи марки VW на российском рынке в августе выросли на 20%, до 8,7 тыс. штук.