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Гоночный Citroen для «Париж-Дакара» выставили на продажу
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Гоночный Citroen для «Париж-Дакара» выставили на продажу 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Leclere Motorcars пустит с молотка внедорожный прототип Citroën ZX, построенный в 1991 году для участия в ралли-рейдах. Автомобиль принял участие в пяти гонках за команду Citroen Sport: двух «Ралли Фараонов», двух «Париж-Дакар» и одном ралли-рейде «Париж-Кейптаун». В 1990 году на «Ситроене» выступал финский гонщик Ари Ватанен.
Citroen ZX Rallye Raid оснащен двухлитровым турбомотором, расположенным в пределах базы, который выдает 330 лошадиных сил. Этот же агрегат использовался, но в другой конфигурации, использовался на Peugeot 205 T16. Коробка — семиступенчатая «механика». Масса машина составляет 1450 килограммов, Максимальная скорость полноприводного прототипа — 205 километров в час.
Автомобиль укомплектован самоблокирующимся дифференциалом, кузовом из углепластика, усиленного кевларом, а также каркасом безопасности. Три года назад выставленный на продажу внедорожник прошел полную процедуру восстановления. У него работают все основные узлы и оборудование, кроме маршрутного компьютера.
В апреле появилось объявление о продаже 148 экземпляров модели Citroen CX. Машины отличались модификациями и техническим состоянием. Среди них были хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.
Источник: Classic Driver
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