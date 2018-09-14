Гоночный автомобиль будущего

Infiniti держит курс на гоночные автомобили еще с прошлого года, когда компания выпустила футуристичную реплику раритетной модели родом из 30-х под названием Prototype 9. Новый Prototype 10 представляет собой спидстер: одноместное спортивное авто без крыши.

Дизайн Prototype 10 не менее футуристичен, чем у его предшественника. По словам создателей, внешний вид электрокара передает как идею «экологически чистого автомобиля» посредством лаконичных линий, так и представление о мощи электрификации за счет простых геометрических элементов в дизайне.

В Prototype 10 будут использоваться электрические и гибридные силовые установки e-Power. Вся же совокупность механизмов в электрокаре расположена нетипичным образом, что и обеспечивает ему непривычный дизайн. Как говорит президент компании, концепт электромобиля в целом знаменует переход Infiniti на электрифицированные силовые агрегаты.

©TopGear

©TopGear

©TopGear

©TopGear

©TopGear

Infiniti Prototype 9 / ©Infiniti

Компания рассматривает электрификацию прежде всего как способ обеспечить автомобилям динамику, что важно в гоночных соревнованиях. Однако электрокар хорош еще и тем, что не будет оказывать вредное воздействие на окружающую среду.